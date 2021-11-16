Українська співачка Тіна Кароль вирушила до Грузії. В інстаграм-сторіз вона поділилась кадрами, як позує в інтерв'ю для грузинського телебачення. Також зірка побесідувала з Іраклі Макацарія, героєм українського "Холостяка" 6 сезону.

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Образ Тіни Кароль

Для інтерв'ю з Іраклі виконавиця обрала елегантний look. Вона постала перед камерою у короткій атласній сукні-сорочці насиченого синього кольору. Тонкий пояс підкреслив фігуру, а срібний ланцюжок по всій довжині вбрання додав аутфіту зухвалості.

Тіна Кароль постала в одязі від грузинського бренду David Koma. Його вартість – понад 2 тисячі доларів (приблизно 54,2 тисячі гривень).

Співачка поєднала сукню з чорними чобітьми на високих підборах. Волосся вона вирівняла й розпустила, а на обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на губах.



Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз



Тіна Кароль та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграм-сторіз

Фото з Іраклі

Тіна Кароль у Грузії стала гостею "Танців з зірками", що також проводяться у країні. Там одним із суддів є Іраклі Макацарія. Він показав ще одне фото зі знаменитістю. На фото зірка позувала у тій самій сукні-сорочці, але зверху накинула білий кардиган.

Ласкаво просимо до Грузії! Дуже радий, що ти зуміла відвідати нашу прекрасну країну, я і наші глядачі з нетерпінням чекаємо твого виступу на сцені "Танців із зірками",

– поділився Іраклі під фото.



Тіна Кароль та Іраклі Макацарія / Фото з інстаграму Іраклі

Реакція мережі

Фото спровокувало чимале обговорення серед користувачів мережі. Фани активно коментують спільну світлину Тіни та Іраклі.

"Ви гарно виглядаєте разом";

"Оце так! Друзі, маєте гарний вигляд";

"Чому ви не разом? Прекрасна пара";

"Красуня і красунчик";

"Шикарні".

Цікаво, що багато прихильників негативно оцінили новий образ Тіни Кароль:

"Тіна вже не та";

"Не личить Тіні така зачіска";

"З новою зачіскою Тіну не впізнала";

"Що з нею? Не впізнати";

"Це Тіна? Щось має поганий вигляд, може прихворіла".

Нагадаємо, тільки нещодавно Тіна Кароль повернулась з промотуру країнами СНД. Вона прилетіла до Алмати, щоб презентувати новий альбом "Двойной рай". Після цього вона вирушила до Білорусі, де в Мінську приміряла ефектну мініспідницю від Louis Vuitton.