Відома українська співачка Тіна Кароль часто провідує сина Веніаміна, який живе у Великій Британії. Днями вона з особливого приводу прилетіла з Грузії до нащадка.
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Син Тіни Кароль святкує день народження
Так, 18 листопада Веніамін святкує 13-річчя. Тому зіркова матуся прилетіла до сина й привітала його з днем народження.
В інстаграм-сторіз виконавиця опублікувала нове фото з дорослим Веніаміном.
Я все для тебе. З днем народження, моє щастя,
– написала Тіна Кароль.
Перед камерою співачка позувала у лосинах кольору хакі й стильній куртці. Тіна Кароль також одягнула білу футболку з написом "My Boss is VEN". Все тому, що у Великій Британії Веніаміна називають Веном.
Син Тіни Кароль живе за кордоном з семи років. Рік навчання сина Тіні Кароль обходиться майже в мільйон гривень.
Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль
Останні поїздки Тіни Кароль
- Останнім часом знаменитість багато подорожує. Після випуску нового альбому "Двойной рай" вона відправилась до Казахстану з промотуром. Вона сходила на ринок у місті Алмати.
- Потім співачка прилетіла у Мінськ у вбранні від Louis Vuitton. Вона вийшла в ефір одної з білоруських радіостанцій.
- Також Тіна Кароль прибула до Грузії, де стала гостею грузинських "Танців з зірками". Вона заспівала на паркеті у білій сукні та довгих блакитних рукавичках.