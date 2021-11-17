Шість років тому супермодель Алла Костромічова таємно одружилась з американським бізнесменом Джейсоном Капоне. У листопаді 2015 року в подружжя народився їхній син Сальваторе. З 6-річчям його вітали грандіозно.

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Оскільки зараз українська зірка живе в тропічній країні, святкування влаштували там. У мережі вона показала яскраву фотозону з кульками та тортом, на тлі яких зробила чуттєве сімейне фото. Батьки цілували сина у щоки, опустившись на одне коліно, тоді як малюк щиро усміхався.

Наш коханий хлопчику, дякую тобі за кожну твою усмішку, за твою мудрість, за те, що щодня вчиш нас любити життя і чути себе. Ти наше все, з днем народження,

– привітала Алла Костромічова.

Алла Костромічова з сином і чоловіком-мільйонером / Фото з інстаграму супермоделі

Повний текст публікації Алли Костромічової:

Наш коханий хлопчику, дякую тобі за кожну твою усмішку, за твою мудрість, за те, що щодня вчиш нас любити життя і чути себе. Ти проникливий, добрий, світлий, дбайливий та надихаючий.

Дякую, що допомагаєш нам помічати чудові дрібниці навколо і щиро дивуватися, наскільки великий повзе равлик, і як радісно стрибати на хвилях. Ти наше все, з днем народження!