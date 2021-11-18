Известная украинская певица Тина Кароль часто навещает сына Вениамина, который живет в Великобритании. На днях она по особому поводу прилетела из Грузии к потомку.

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Сын Тины Кароль празднует день рождения

Так, 18 ноября Вениамин празднует 13-летие. Поэтому звездная мамочка прилетела к сыну и поздравила его с днем рождения.

В инстаграм-сториз исполнительница опубликовала новое фото со взрослым Вениамином.

Я все для тебя. С днем рождения, мое счастье,

– написала Тина Кароль.

Перед камерой певица позировала в лосинах цвета хаки и стильной куртке. Тина Кароль также надела белую футболку с надписью "My Boss is VEN". Все потому, что в Великобритании Вениамина называют Веном.

Сын Тины Кароль живет за границей с семи лет. Год обучения сына Тине Кароль обходится почти в миллион гривен.



Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма Тины Кароль

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