Известная украинская певица Тина Кароль часто навещает сына Вениамина, который живет в Великобритании. На днях она по особому поводу прилетела из Грузии к потомку.
Смотрите также Алла Костромичева поздравила сына с 6-летием: редкое фото с малышом и мужем-миллионером
Сын Тины Кароль празднует день рождения
Так, 18 ноября Вениамин празднует 13-летие. Поэтому звездная мамочка прилетела к сыну и поздравила его с днем рождения.
В инстаграм-сториз исполнительница опубликовала новое фото со взрослым Вениамином.
Я все для тебя. С днем рождения, мое счастье,
– написала Тина Кароль.
Перед камерой певица позировала в лосинах цвета хаки и стильной куртке. Тина Кароль также надела белую футболку с надписью "My Boss is VEN". Все потому, что в Великобритании Вениамина называют Веном.
Сын Тины Кароль живет за границей с семи лет. Год обучения сына Тине Кароль обходится почти в миллион гривен.
Тина Кароль с сыном / Фото из инстаграма Тины Кароль
Последние поездки Тины Кароль
- В последнее время знаменитость много путешествует. После выпуска нового альбома "Двойной рай" она отправилась в Казахстан с промотуром. Кароль сходила на рынок в городе Алматы.
- Затем певица прилетела в Минск в наряде от Louis Vuitton. Она вышла в эфир одной из белорусских радиостанций.
- Также Тина Кароль прибыла в Грузию, где стала гостьей грузинских "Танцев со звездами". Она спела на паркете в белом платье и длинных голубых перчатках.