36-річна Тіна Кароль не обділяє увагою ані українських, ані закордонних шанувальників. Так, під однією з білоруських радіостанцій на співачку чекав фан-клуб з квітами й кульками. Для зустрічі з прихильниками й виходу в ефір вона обрала вбрання від одного з улюблених люксових брендів Louis Vuitton.

Цікаво Тіна Кароль позувала в телестудії в костюмі й жовтій кофті: фото з Казахстану

Образ Тіни Кароль у Мінську

На артистці аутфіт total black – стильна водолазка в рубчик і спідниця довжини міні з фірмовим принтом Louis Vuitton. Її вартість на офіційному сайті бренду становить 1 400 євро – 42 тисячі гривень!

У колекції французького дому моди Тіна Кароль відшукала й вкорочену куртку вартістю 2 200 євро – майже 66 тисяч гривень. Ці дорогі речі вона довершила шкіряними ботфортами з гострими носками й колготками, щоправда, не фірмовими з написом "Скандал".

Волосся співачка зібрала у низький хвіст, а чубчик, який став частиною нового іміджу, вклала рівно. Вона підібрала масивні золоті сережки, а в макіяжі зробила акцент на губи – нафарбувалась фірмовою червоною помадою.

Тіна Кароль у мініспідниці від Louis Vuitton / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Додамо, у Казахстані Тіна Кароль встигла не лише зустрітися з представниками двох фан-клубів, а й сходити на ринок. У місцевої продавчині зірка придбала мед, інжир, горіхи та балкаймак – традиційну казахську страву.