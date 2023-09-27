У плащі на голе тіло: Тіна Кароль розбурхала мережу спокусливими кадрами в порожній залі
Джерело:Тіна Кароль
Українська співачка Тіна Кароль поділилася з фанами новими кадрами. Зірка влаштувала спокусливу фотосесію у порожній залі. На фото Кароль постала у чорному шкіряному плащі на голе тіло.
Загадкові кадри співачка опублікувала в інстаграмі. Днями Тіна Кароль показала атмосферні кадри з Карпат, де вона заспівала уривок з пісні просто на сіні.
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Зірка позувала у порожній залі з оббитими червоною тканиною стільцями. Очевидно, це Вінницький драматичний театр.
Тіна Кароль у новій фотосесії / Фото з її інстаграм-сторіс
Артистка здивувала спокусливим образом. Кароль одягла чорний шкіряний тренч, з-під якого було видно голе тіло. На кадрах Тіна Кароль продемонструвала стрункі ноги.
Її волосся було розпущене, а губи підмальовані червоною помадою.
Тіна Кароль у новій фотосесії / Фото з її інстаграм-сторіс
"Побачитись, вивчати та рахувати нові зморшки твої. В них твій досвід, твій шлях, який поважаю і люблю. Пробач, що не поруч, коли страждає душа, та я буду поруч, коли ми зберемось святкувати життя", – підписала фото Тіна.
Тіна Кароль у новій фотосесії / Фото з її інстаграм-сторіс
Шанувальники були вражені новими фото, вони "засипали" Тіну Кароль компліментами:
- "В кожному кадрі, як завжди неймовірна, бо прекрасна душею".
- "Ти неймовірна".
- "Неперевершена, прекрасна діва".
- "Чому це так красиво?"
- "Ти неймовірна. Дякуємо за творчість та унікальність. Гордість та повага".
- "Такі світлини чуттєві, як то витримати".
- "Найкраща".
Попередні фотосесії Тіни Кароль
- Наприкінці серпня співачка поділилась новими світлинами без макіяжу. Тіна зробила селфі у білосніжній кофтинці з написом One Nation Under Love – це назва її нової пісні.
- Раніше Кароль позувала перед камерою у стильному молочному костюмі від бренду Stash. Вона поєднала широкі штани та довгу жилетку, яка підкреслила її фігуру й зробила акцент на декольте.
- Співачка також влаштовувала спільну фотосесію з сином Веніаміном, який схожий на її покійного чоловіка. Заради кадрів Тіна змінила кілька образів, які розчулили фанів.
- А на зйомку з українською фотографкою Кароль одягнула молочну кофтинку з глибоким вирізом та відкритими плечима. Зірка поєднала топ зі джинсами зі сміливими розрізами.