У плащі на голе тіло: Тіна Кароль розбурхала мережу спокусливими кадрами в порожній залі

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з фанами новими кадрами. Зірка влаштувала спокусливу фотосесію у порожній залі. На фото Кароль постала у чорному шкіряному плащі на голе тіло.

Загадкові кадри співачка опублікувала в інстаграмі. Днями Тіна Кароль показала атмосферні кадри з Карпат, де вона заспівала уривок з пісні просто на сіні.

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Зірка позувала у порожній залі з оббитими червоною тканиною стільцями. Очевидно, це Вінницький драматичний театр.



Тіна Кароль у новій фотосесії / Фото з її інстаграм-сторіс

Артистка здивувала спокусливим образом. Кароль одягла чорний шкіряний тренч, з-під якого було видно голе тіло. На кадрах Тіна Кароль продемонструвала стрункі ноги.

Її волосся було розпущене, а губи підмальовані червоною помадою.



Тіна Кароль у новій фотосесії / Фото з її інстаграм-сторіс

"Побачитись, вивчати та рахувати нові зморшки твої. В них твій досвід, твій шлях, який поважаю і люблю. Пробач, що не поруч, коли страждає душа, та я буду поруч, коли ми зберемось святкувати життя", – підписала фото Тіна.



Тіна Кароль у новій фотосесії / Фото з її інстаграм-сторіс

Шанувальники були вражені новими фото, вони "засипали" Тіну Кароль компліментами:

"В кожному кадрі, як завжди неймовірна, бо прекрасна душею".

"Ти неймовірна".

"Неперевершена, прекрасна діва".

"Чому це так красиво?"

"Ти неймовірна. Дякуємо за творчість та унікальність. Гордість та повага".

"Такі світлини чуттєві, як то витримати".

"Найкраща".

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