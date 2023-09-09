У ролику помітно, що пара трималася за руки, передає 24 Канал. Після появи цього відео в тікток шанувальники почали активно поширювати чутки про романтичні стосунки зірок.
Не пропустіть "Приклад для всіх": Володимир Зеленський замилував мережу поцілунком з дружиною – чуттєве відео
На відео можна побачити, як Кароль і Жук прогулюються Києвом. Фани артистки звернули увагу, що пара трималася за руки, але як тільки вони вийшла на людну вулицю – одразу відсторонилися одне від одного.
Чутки про роман між зірками почався раніше. Їх спровокувала інформація про те, що Тіна Кароль почала продюсувати хореографа в рамках проєкту "Молода кров".
Крім того, Дмитро Жук часто виступає разом зі співачкою в її шоу-балеті. Нещодавно вони здивували пристрасним танцем на її сольному концерті в Києві.
Раніше Кароль та Жук станцювали в ресторані. Дмитро побачив співачку, підійшов до неї та запросив на танець. Тіна не стала відмовляти.
Ще у 2022 році в інтерв'ю Дмитро Жук спростував інформацію про їхні романтичні стосунки, наголосивши, що Кароль – його бос і їх пов’язує тільки творчість.
Особисте життя Тіни Кароль: коротко
- Тіна Кароль одружилася з Євгеном Огіром у 2008 році. У січні вони таємно розписалися, а 15 червня повінчалися в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
- У листопаді того ж року в подружжя народився син Веніамін. Додамо, що останні роки Євген Огір був продюсером Кароль, до роботи з нею він працював на каналі "М1", зокрема в проєкті "Твій формат". На жаль, у 2013 році чоловік помер від хвороби.
- Після того, як Тіна втратила коханого, офіційно вона не була у стосунках. У мережі ходили чутки про романи, але Кароль не підтвердила їх.