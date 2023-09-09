У ролику помітно, що пара трималася за руки, передає 24 Канал. Після появи цього відео в тікток шанувальники почали активно поширювати чутки про романтичні стосунки зірок.

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На відео можна побачити, як Кароль і Жук прогулюються Києвом. Фани артистки звернули увагу, що пара трималася за руки, але як тільки вони вийшла на людну вулицю – одразу відсторонилися одне від одного.

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Чутки про роман між зірками почався раніше. Їх спровокувала інформація про те, що Тіна Кароль почала продюсувати хореографа в рамках проєкту "Молода кров".

Крім того, Дмитро Жук часто виступає разом зі співачкою в її шоу-балеті. Нещодавно вони здивували пристрасним танцем на її сольному концерті в Києві.

@romangeniya #димажук #tinakarol #тинакароль #україна #тінакароль #hot #жуктина ♬ Original Sound - Unknown

Раніше Кароль та Жук станцювали в ресторані. Дмитро побачив співачку, підійшов до неї та запросив на танець. Тіна не стала відмовляти.

@romangeniya Тіна Кароль і Діма Жук #tinakarol #ukraine #україна #голос #тинакароль #тінакароль #димажук #дімажук #танцы #ukraine ♬ оригінальний звук - romangeniya

Ще у 2022 році в інтерв'ю Дмитро Жук спростував інформацію про їхні романтичні стосунки, наголосивши, що Кароль – його бос і їх пов’язує тільки творчість.

@sho.po.sluxam Як вам такі відносини? #дмитрожук #тінакароль #творчість ♬ i love you so_speed up - 60 Seconds Sounds

Особисте життя Тіни Кароль: коротко

  • Тіна Кароль одружилася з Євгеном Огіром у 2008 році. У січні вони таємно розписалися, а 15 червня повінчалися в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
  • У листопаді того ж року в подружжя народився син Веніамін. Додамо, що останні роки Євген Огір був продюсером Кароль, до роботи з нею він працював на каналі "М1", зокрема в проєкті "Твій формат". На жаль, у 2013 році чоловік помер від хвороби.
  • Після того, як Тіна втратила коханого, офіційно вона не була у стосунках. У мережі ходили чутки про романи, але Кароль не підтвердила їх.