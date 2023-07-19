Українська співачка Тіна Кароль поділилась серією свіжих знімків на особистій сторінці в інстаграмі. Вона позувала у зухвалому літньому аутфіті.

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Образ Тіни Кароль

Виконавиця постала перед камерою у розслаблених позах. Вона обрала стильний літній образ для зйомки з українською фотографкою.

Тіна Кароль позувала у молочній кофтинці на ґудзиках з комірцем глибоким вирізом та відкритими плечима. Зірка поєднала топ зі світлими джинсами-кльош зі сміливими розрізами по боках.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Артистка зібрала волосся у неохайний пучок і зробила фірмовий макіяж з акцентом на червоних губах.

Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

"Бути в ресурсі – нова парадигма сучасності. Складна формула успіху, але що найтяжче в ній? Це стабільність та ще й в наш час. Емоційна стабільність, фізична краса та сяйво", – підписала зірка нові фото.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Тіна Кароль зачарувала шанувальників новою фотосесією. У коментарях зірку засипають компліментами.

"Як можна бути такою богинею?";

"Тіни, Ви неймовірна і прекрасна";

"Шикарна жінка";

"Це шик, неймовірна";

"Найкраща";

"Тіночка, це просто неймовірний образ. А модель заворожує".

Додамо, раніше Тіна Кароль захопила образом у стилі Шерон Стоун. Вона позувала у глянцевому вбранні від українського бренду Nue. Мінісукня, повністю вишита паєтками, коштувала Тіні приблизно 35,7 тисячі гривень.