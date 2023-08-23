Українська співачка Тіна Кароль потішила шанувальників новими фото на своїй сторінці. Вона показала серію фото у незвичному для неї образі.

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Образ Тіни Кароль

Виконавиця позувала перед камерою у стильному молочному костюмі. Вона поєднала широкі штани та довгу жилетку, яка підкреслила її фігуру й зробила акцент на декольте. Це вбрання українського бренду Stash – на їхньому сайті штани коштують 8 тисяч гривень, а жилетка – 7 тисяч гривень.

Тіна Кароль доповнила образ перлинним намистом та підвіскою, а також сережками у такому ж стилі. Її look завершувала пишна зачіска та легкий макіяж.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

"Об’єднані своєю силою і вірою! Незламна воля та одне серцебиття. Важливі дні попереду: День прапору, День Незалежності. Випробування даються тим, хто взмозі їх подолати. Ми подолаємо все і досягнемо омріяної Перемоги", – додала артистка під фото.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Фани оцінили новий образ української артистки:

"Мені дуже сподобалася ця зачіска";

"Білий костюм дуже личить";

"Боже, які фото гарні";

"Це неймовірно жіночно";

"Як вам личать костюми".

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