Син Тіни Кароль зараз навчається у Великій Британії. Співачка часто їздить до Веніаміна. На фото помітно, як хлопчик став схожим на рідного тата.

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Кароль звернулася до колишнього чоловіка Євгена Огіра, який помер у 2013 році. Якби хвороба не забрала життя Євгена, 14 серпня йому мало б виповнитися 43 роки.

Ми 10 років слідуємо за твоєю зіркою. Ти бився за життя відчайдушно у всіх на очах, у моїх руках… Ми любимо тебе, наш тато! Ми йдемо далі, як ти й просив, але не повз, а з тобою в нашій пам’яті і серці. Назавжди разом,

– зворушливо написала Тіна.

Зірка показала в інстаграмі свого дорослого сина Веніаміна та зазначила, що він дуже нагадує свого тата.



Тіна Кароль з сином / Фото з її інстаграму

"Дивись, він дуже схожий на тебе. Розігрує мене так само, як і ти, а я вірю всім вашим жартам", – написала Тіна.

Зірка показала фотопорівняння сина і чоловіка. На кадрах вона в такому ж образі та позі з Веніаміном, як колись стояла з Євгеном.



Тіна Кароль з сином та чоловіком / Фото з її соцмереж

Співачка додала, що через війну в Україні сьогодні багато дітей також втратили своїх батьків.

"Сьогодні дитячі свята починаються з хвилин мовчання… Сльози на їх очах сухі, наші діти сильніші за нас. Доля, яка випала нашим дітям тяжка і несправедлива. Я бачу, як цей біль перетворюється на мотивацію та характер... Хлопчиків з портретом тата у кишені більшає", – зазначила Кароль.

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