На відео співачка постала у літній сукні в квітковий принт. Ролик Кароль опублікувала в інстаграмі.

Цікаво "Українською краще за оригінал": молодий виконавець переклав трек Тіни Кароль "Полюс притяжения"

Під час виконання пісні Тіна Кароль сиділа на сіні, тримаючи в руках мікрофон. Схоже, цим вона хотіла додати відео атмосферності.

Сенси роблять нашу віру сильною, а справи – доблесними. Яка надзвичайна природа України! Карпати – колиска наших традицій,

– підписала ролик Кароль.

Виглядала співачка дуже природно, адже була майже без макіяжу.

Шанувальники Кароль були приголомшені її талантом та вродою:

"Боже, як завжди сильно прекрасно! Дякую вам!"

"Дуже атмосферна локація, вау!"

"Неймовірно чистий голос".

"Яка гарна".

"Неймовірна атмосфера".

"Як цей образ пасує під цю пісню. Тіно, ви в усіх образах гарна, але цей – такий щирий".

Цікаво, що ролик Кароль сподобався і народній артистці Софії Ротару. Співачка під постом Тіни залишила лайк.

Що відомо про нову пісню Тіни Кароль