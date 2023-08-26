Українська співачка Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці нові фото. Вона потішила шанувальників світлинами без макіяжу.
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Нові фото Тіни Кароль
Виконавиця опублікувала світлини, які зробила вдома. Вона зробила селфі у білосніжній кофтинці з написом One Nation Under Love – це назва її нової пісні.
Тіна Кароль позувала з розпущеним волоссям та зовсім без макіяжу.
Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз
Також зірка показалась з фруктами, які виростила у своєму саду. На цих фото зірка позує з кінським хвостом, а її образ доповнила золотий ланцюжок.
Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз
Який знаковий трек випустила Тіна Кароль
У День Незалежності Тіна Кароль презентувала українську версію треку One Nation Under Love. Його спеціально для України написала оскароносна композиторка Дайан Уоррен.
Виконавиця презентувала і символічний кліп, де представила "творчий місток між Україною та США". На кадрах Тіна Кароль виконує пісню на тлі України-Матері.