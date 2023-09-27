Загадочные кадры певица опубликовала в инстаграмме. На днях Тина Кароль показала атмосферные кадры из Карпат, где она спела отрывок из песни прямо на сене.

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Звезда позировала в пустом зале с обитыми красной тканью стульями. Похоже, это Винницкий драматический театр.


Тина Кароль в новой фотосессии / Фото с ее инстаграм-сторис

Артистка удивила соблазнительным образом. Кароль надела черный кожаный тренч, из-под которого было видно голое тело. На кадрах Тина Кароль продемонстрировала стройные ноги.

Ее волосы были распущены, а губы подрисованы красной помадой.


Тина Кароль в новой фотосессии / Фото с ее инстаграм-сторис

"Увидеть, изучать и считать новые морщины твои. У них твой опыт, твой путь, который уважаю и люблю. Прости, что не рядом, когда страдает душа, и я буду рядом, когда мы соберемся праздновать жизнь", – подписала фото Тина.


Тина Кароль в новой фотосессии / Фото с ее инстаграм-сторис

Поклонники были поражены новыми фото, они "засыпали" Тину Кароль комплиментами:

  • "В каждом кадре, как всегда невероятная, потому что прекрасна душой".
  • "Ты невероятная".
  • "Непревзойденная, прекрасная дева".
  • "Почему это так красиво?"
  • "Ты невероятная. Спасибо за творчество и уникальность. Гордость и уважение".
  • "Такие фотографии чувствительны, как выдержать".
  • "Лучшая".

Предыдущие фотосессии Тины Кароль

  • В конце августа певица поделилась новыми фотографиями без макияжа. Тина сделала селфи в белоснежной блузке с надписью One Nation Under Love – это название ее новой песни.
  • Ранее Кароль позировала перед камерой в стильном молочном костюме от бренда Stash. Она соединила широкие брюки и длинную жилетку, которая подчеркнула ее фигуру и сделала акцент на декольте.
  • Певица также устраивала совместную фотосессию с сыном Вениамином, похожим на ее покойного мужа. Ради кадров Тина сменила несколько образов, которые умилили фанов.
  • А на съемку с украинской фотографой Кароль надела молочную блузку с глубоким вырезом и открытыми плечами. Звезда соединила топ с джинсами со смелыми разрезами.