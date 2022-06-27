Тіна Кароль підтримала Wellboy, який розірвав співпрацю з Бардашем

Українська співачка Тіна Кароль дала кошти на першу пісню Wellboy. Вона знову підтримала його після того, як він припинив співпрацю з продюсером.

Українські артисти Wellboy, Тіна Кароль, гумористи з "Кварталу 95" нещодавно дали концерт у Мадриді. На сторінці в інстаграмі Тіна поділилась світлиною з залаштунків.

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Тіна Кароль підтримала Wellboy

На заході в Мадриді Тіна Кароль підтримала Антона Вельбоя. Вона підкреслила, що досі палко вірить в його можливості.

Рада нашій зустрічі знову та страшенно радію твоїм успіхам! Вірю в тебе, як і палко вірила рік тому, коли почула першу твою демку та коли ти став частиною мого амбітного проєкту "Молода кров", який на власні кошти створений в підтримку та для розвитку музичної молоді України,

– поділилась співачка.



Тіна Кароль та Wellboy / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Wellboy розірвав співпрацю з Бардашем

17 червня Антон Вельбой зняв відео, в якому подякував продюсеру, не назвав причини розриву співпраці, але написав вірш: "Війни, телевізори, І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, Шкода за неньку, Україну і культуру! І за дядь Юру…". На той час лише ходили чутки про те, що Юрій Бардаш хоче отримати російське громадянство.

Згодом саундпродюсер Wellboy Євген Тріплов висловився категорично з приводу співпраці з Бардашем. Він підкреслив, що не працюватиме з ним, поки той не продемонструє проукраїнську позицію. "Думаю, що кожен український культурний діяч повинен сказати свою позицію, тому що стояти осторонь цього лиха – неможливо… Або Юра відкрито підтримує Україну і засуджує агресію РФ, або виходить з проєкту, а проєкт Wellboy повинен продовжити існування".

Додамо, що лідер гурту "Корупція" Михайло Крупін повідомив, що Юрій Бардаш ще не має російського паспорта. Але, схоже, що планує його отримати та перебратися в країну-агресорку.