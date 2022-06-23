Авторами патріотичної пісні "Ми з України" стали талановиті українські композитори Артур Желєзняк і Маша Лічі. Однак, ймовірно, вона так і залишилася б однією з, якби її не записали топові зірки нашої естради. Серед них не лише співаки, а й телеведучі.

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Хто з зірок заспівав "Ми з України":

  • Оля Полякова;
  • Дзідзьо;
  • Наталія Могилевська;
  • Тіна Кароль;
  • Фагот з ТНМК;
  • Юлія Саніна з гурту The Hardkiss;
  • MELOVIN;
  • Оля Цибульська;
  • Alekseev;
  • Настя Каменських;
  • Злата Огнєвіч;
  • Олександра Заріцька з гурту KAZKA;
  • Сергій Бабкін;
  • Артем Пивоваров;
  • Володимир Остапчук;
  • Олексій Суханов.

Для чого український шоу-біз об'єднався в одному хіті

Пісня "Ми з України" створена, щоб висловити підтримку й пошану незламності, згуртованості та бойовому духу нашого народу у цій жорстокій війні. Усі ми, як один, виборюємо свободу і європейське майбутнє України,
– йдеться в описі.

Тож зірковий бомонд теж продемонстрував єдність. Ба більше, знаменитості зняли зворушливий кліп на трек, в якому кожен з них постав з синьо-жовтим прапором. Хтось знімався в Україні, хтось – за кордоном. Відео зрежисерував Костянтин Гордієнко.

Зірки шоу-бізу – Ми з України: дивіться відео онлайн

Як мережа реагує на "Ми з України"

  • "Мурашки по тілу та сльози градом. Ми йдемо до перемоги. Тяжко, з великими втратами, але з величезною вірою в нашу перемогу! Ми з України";
  • "Дуже гарна пісня і склад зірок. У мене лише сльози і гордість за нашу країну й артистів";
  • "Нічого більш сильного ще не чула. Мурашки по шкірі всю пісню";
  • "Дуже круто, що стільки артистів об'єдналися в одній пісні. Ми з України! Вільні, єдині! З піснею до перемоги";
  • "На кінець кліпу аж пустила сльозу! Ми вистоїмо, ми переможемо! Бо ж ми українці, ми сила! Дякую, що згадали в тексті про Харків. Відновимо всі міста та процвітатимемо";
  • "Але сила! Підзарядка позитивних емоцій! Молодці, дякую".