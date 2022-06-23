Відомий реп-гурт "Корупція" також перебував під продюсерством Юрія Бардаша. Та тепер його підопічні зупиняють з ним співпрацю через те, що той так і не засудив агресію Росії та ніяк не підтримує Україну.
Читайте також Потап не зміг виступити на сцені в Мадриді через хворобу: як він допоміг збирати кошти
Михайло Крупін про Бардаша
Лідер гурту "Корупція" Михайло Крупін повідомив, що Юрій Бардаш ще не має російського паспорта. Але, схоже, що планує його отримати та перебратися в країну-агресорку попри всі її злочинні та терористичні дії.
Паспорта в нього ще немає. Його не так легко отримати. Він зараз у Грузії. Але як я зрозумів, він справді збирається туди перебиратися (у Росію – Showbiz 24),
– заявив Михайло Крупін.
Фронтмен реп-гурту зізнався, що Юрій Бардаш на початку вторгнення начебто публікував інформацію про війну та збирав на щось кошти. Але згодом видалив все з особистих сторінок. Репер зізнався, що почувається покинутим.
"Мені це боляче. Я відчуваю, що нас просто покинули. Ми ще відмиватимемося від цього. Йдеш – ну й п**здуй", – лаконічно підсумував Крупін.
Хто завершив співпрацю з Юрієм Бардашем
- Wellboy, який став популярним під крилом Бардаша. Він подякував продюсеру, не назвав причини розриву співпраці, але написав вірш: "Війни, телевізори, І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, Шкода за неньку, Україну і культуру! І за дядь Юру…".
- Саундпродюсер Євген Тріплов був категоричнішим з цього приводу. Він підкреслив, що не працюватиме з Бардашем, поки той не продемонструє проукраїнську позицію. "Думаю, що кожен український культурний діяч повинен сказати свою позицію, тому що стояти осторонь цього лиха – неможливо… Або Юра відкрито підтримує Україну і засуджує агресію РФ, або виходить з проєкту, а проєкт Wellboy повинен продовжити існування".
- Саша Чемеров, який також працював з продюсером над гуртом Quest Pistols. "З Бардашем у мене сталася друга Чорнобаївка. Юра – шматок байдужого лайна. Я не хочу його роз**бувати, бо в мене є чим. Просто це подвійне розчарування".