Украинские артисты Wellboy, Тина Кароль, юмористы из "Квартала 95" недавно дали концерт в Мадриде. На странице в инстаграмме Тина поделилась фотографией из заголовков.

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Тина Кароль поддержала Wellboy

На западе в Мадриде Тина Кароль поддержала Антона Вельбоя. Она подчеркнула, что до сих пор горячо верит в его возможности.

Совет нашей встречи снова и ужасно радуюсь твоим успехам! Верю в тебя, как и страстно верила год назад, когда услышала первую твою демку и когда ты стал частью моего амбициозного проекта "Молодая кровь", который на собственные средства создан в поддержку и для развития музыкальной молодежи Украины,

– поделилась певица.



Тина Кароль и Wellboy / Фото из инстаграма Тины Кароль

Напомним, Тина Кароль дала первые деньги на развитие Антону Вельбою. На эти средства он выпустил песню "Гуси". Тогда она договорилась с Юрием Бардашем о том, что ему предстоит объявить Wellboy своим продюсером, а Кароль останется соучастником.

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