У машині розплакалася, – дружина Тімура Мірошниченка розповіла про зустріч із сином у дитбудинку
Джерело:Інна Мірошниченко
Дружина Тімура Мірошниченка поділилася історією зустрічі з їхнім майбутнім сином у дитбудинку, якого пара всиновлює. Інна мала побачення з хлопчиком, після якого розплакалася в машині.
Днями зірковий ведучий поділився радісною новиною, що вони знайшли хлопчика на усиновлення. Тепер подружжя майже щодня їздять до дитбудинку в Житомирі, щоб побачитися з ним.
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Інна Мірошниченка розповіла про зустріч з сином
Інна зізналася, що подружжя щодня їздить до Житомира. Вона також поділилася, що днями вона з Тімуром провели цілий день з їхнім майбутнім сином у дитбудинку.
Дружина ведучого не втрималася і почала обіймати всіх дітей в групі.
А потім сіла до машини і розревілась. Їм не потрібен одяг, солодощі. Все це і так є, тут чудовий дитбудинок. Їм потрібна любов, увага і обійми. Потрібне людське тепло,
– написала Мірошниченко.
Інна Мірошниченко розповіла про сина в дитбудинку / Фото з її інстаграм-сторіс
Вона розповіла, що були й інші кандидати на цього хлопчика. Проте вони лише телефонували, а подружжя Мірошниченків вирішили поїхати до дитбудинку на знайомство з хлопчиком. "Бо лише після цього офіційно можна сказати: “Це наш! Готуйте документи", – сказала вона.
Інна Мірошниченко розповіла про всиновлення / Фото з її інстаграм-сторіс
Тімур також поділився фото з дитбудинку. Він зізнався, що як тільки у пари є вільний час, вони їдуть до свого сина.
Тімур Мірошниченко в дитбудинку Житомира / Фото з його інстаграм-сторіс
Нагадаємо, що Тімур та Інна Мірошниченко одружилися у 2018 році. Зараз подружжя має двох спільних дітей – 4-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка.
Що відомо про всиновлення дитини Тімуром Мірошниченком:
- Ведучий розповідав, що це не було якесь миттєве рішення: “В мене перші думки з'явилися, коли ми ще в студентські роки з командою їздили до дитячих будинків. Тоді я зрозумів, що рано чи пізно я буду готовий всиновити дітей”.
- Його дружина теж хотіла усиновити дитину. Вже у березні 2022 року у Тімура всередині щось "тьохнуло" – він з дружиною остаточно на це наважилися і почали процес підготовки.
- У червні Мірошниченко розповів про це бажання публіці, а вже у січні цього року повідомив, що він з дружиною розпочали процедуру до всиновлення.
- Близько пів року Тімур та Інна Мірошниченки боролися за можливість стати кандидатами у всиновлювачі. Згодом вони зіткнулися з проблемою – у всіх офіційних службах казали, що дітей немає.