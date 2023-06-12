Зірка написав у своєму Instagram, що незабаром у їхній сім'ї з'явиться ще одна дитина. Раніше Мірошниченко зізнавався, що разом з дружиною давно мріяв усиновити дитину, а остаточне рішення прийняв з початком повномасштабної війни.

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Мірошниченко знайшов дитину на всиновлення

Наразі подружжя збирає документи та чекає на суд, де ухвалять рішення щодо усиновлення.

Поки без подробиць. Ми написали заяву на всиновлення. Попереду збір документів для суду та сам суд. Ще зовсім трішки – і синочок буде з нами!,

– написав Тимур.



Тимур Мірошниченко знайшов дитину на всиновлення / Скриншот з його інстаграм-сторіс

Шанувальники зірки дуже зраділи цій новині. Вони одразу поали вітати подружжя у коментарях:

"Мене аж мурахи пробрали від ваших новин. Божого супроводу в усіх наступних кроках! Ви — супер!"

"Ви дуже сильні та молодці!"

"Боже, Тім, плачу! Ви – молодці!"

"Це такий приклад! Спасибі вашій сімʼї!"

"Вітаю! Ви молодці".

"Ви чудовий приклад для інших. Нехай Бог рясно благословить вашу родину".

"Аааа, хлопчик. Так чекаю побачити ці очі".

"Нехай все буде легко".

Додамо, що Тимур та Інна Мірошниченко одружилися у 2018 році. Зараз подружжя має двох спільних дітей – 4-річну доньку Мію та трирічного сина Марка.



Сім’я Тімура Мірошниченка / Фото з його інстаграму

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