Близько пів року Тімур та Інна Мірошниченки боролися за можливість стати кандидатами у всиновлювачі. Нарешті дружина телеведучого повідомила, що вони отримали цей статус на офіційному рівні.

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Тимур та Інна Мірошниченки зіткнулись з проблемою

На цьому складнощі щодо усиновлення дитини не завершилися. Як розповіла Інна Мірошниченко, за даними обласних служб – дітей начебто немає.

Як ми й очікували – "дітей немає". У нашій службі ми в черзі навіть не в першій десятці. Я обдзвонила всі обласні служби України. Всюди, де взяли слухавку, відповідь одна – "дітей немає".

Інна Мірошниченко звернулась до волонтерів у дитячих лікарях, дитбудинках чи просто тих, хто знає дитину, яка потребує сім'ї.

"Нам дозволено усиновити дитину віком до 4 років. Важливо! У дитини має бути статус для усиновлення. Опіка не підходить (у нас немає права бути опікунами, лише усиновлення). Ми дуже хочемо у ці часи подарувати щасливе життя і любов щонайменше ще одній дитині", – додала зіркова дружина.



Інна Мірошниченко про всиновлення / Фото з інстаграм-сторіз

Яким був шлях Тімура й Інни до всиновлення