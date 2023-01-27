Телеведучий поділився, що хотів взяти дитину у сім'ю ще до повномасштабного вторгнення Росії. Але після 24 лютого ця тема у його сім'ї стала ще актуальнішою. Зараз вони вже почали процедуру усиновлення дитини.
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Ми зараз займаємося процесом всиновлення. Там не все так просто. Це дуже серйозний та тривалий процес. До безпосереднього знайомства з дитиною ми повинні пройти деякі процеси, які можуть тривати від декількох місяців до пів року або року,
– розповів Мірошниченко.
У ведучого поцікавились, чи розмірковували вони з дружиною Інною Рудник над тим, якої статі та віку має бути дитина. Той відповів, що так.
"Вік, плюс мінус, щоб збігався з нашими дітьми, щоб їм було комфортно всім втрьох. Бо це величезний стрес для всіх. Стать у дітей ми постійно запитуємо і тут все змінюється постійно. Мія, наприклад, хоче братика, а Марк сестричку. То Мія сестричку, а Марко чомусь злого братика", – додав зірковий батько.
Варто нагадати, що ведучий у 2018 році одружився зі своєю коханою на камерному весіллі. У них народилось вже двоє дітей – 4-річна донька Мія та трирічний син Марк.
Тимур Мірошниченко з Інною та дітьми / Фото з інстаграму ведучого