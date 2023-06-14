На днях звездный ведущий поделился радостной новостью, что они нашли мальчика на усыновление. Теперь супруги почти каждый день ездят в детдом в Житомире, чтобы увидеться с ним.
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Инна Мирошниченко рассказала о встрече с сыном
Инна призналась, что супруги каждый день ездят в Житомир. Она также поделилась, что на днях она с Тимуром провели целый день с их будущим сыном в детдоме.
Жена ведущего не удержалась и принялась обнимать всех детей в группе.
А потом села в машину и разревелась. Им не нужна одежда, сладости. Все это и так есть, здесь отличный детдом. Им нужна любовь, внимание и объятия. Нужно человеческое тепло,
– написала Мирошниченко.
Инна Мирошниченко рассказала о сыне в детдоме / Фото с ее инстаграм-сторис
Она рассказала, что были и другие кандидаты на этого мальчика. Однако они только звонили по телефону, а супруги Мирошниченко решили поехать в детдом на знакомство с мальчиком. "Ибо только после этого официально можно сказать: "Это наш! Готовьте документы", – сказала она.
Инна Мирошниченко рассказала об усыновлении / Фото с ее инстаграмм-сторис
Тимур также поделился фото из детдома. Он признался, что как только у пары есть свободное время, они уезжают к своему сыну.
Тимур Мирошниченко в детдоме Житомира / Фото из его инстаграм-сторис
Напомним, что Тимур и Инна Мирошниченко поженились в 2018 году. Сейчас у супругов двое общих детей – 4-летняя дочь Мия и 3-летний сын Марка.
Что известно об усыновлении ребенка Тимуром Мирошниченко:
- Ведущий рассказывал, что это не было какое-то мгновенное решение : “У меня первые мысли появились, когда мы еще в студенческие годы с командой ездили в детские дома. Тогда я понял, что рано или поздно я буду готов усыновить детей”.
- Его жена тоже хотела усыновить ребенка. Уже в марте 2022 года у Тимура внутри что-то "утихло" - он с женой окончательно на это решились и начали процесс подготовки.
- В июне Мирошниченко рассказал об этом желании публике, а уже в январе этого года сообщил, что он с супругой начали процедуру к усыновлению.
- Около полугода Тимур и Инна Мирошниченко боролись за возможность стать кандидатами в усыновители. Впоследствии они столкнулись с проблемой – во всех официальных службах говорили, что детей нет.