Днями зірковий ведучий поділився радісною новиною, що вони знайшли хлопчика на усиновлення. Тепер подружжя майже щодня їздять до дитбудинку в Житомирі, щоб побачитися з ним.

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Інна Мірошниченка розповіла про зустріч з сином

Інна зізналася, що подружжя щодня їздить до Житомира. Вона також поділилася, що днями вона з Тімуром провели цілий день з їхнім майбутнім сином у дитбудинку.

Дружина ведучого не втрималася і почала обіймати всіх дітей в групі.

А потім сіла до машини і розревілась. Їм не потрібен одяг, солодощі. Все це і так є, тут чудовий дитбудинок. Їм потрібна любов, увага і обійми. Потрібне людське тепло,

– написала Мірошниченко.



Інна Мірошниченко розповіла про сина в дитбудинку / Фото з її інстаграм-сторіс

Вона розповіла, що були й інші кандидати на цього хлопчика. Проте вони лише телефонували, а подружжя Мірошниченків вирішили поїхати до дитбудинку на знайомство з хлопчиком. "Бо лише після цього офіційно можна сказати: “Це наш! Готуйте документи", – сказала вона.



Інна Мірошниченко розповіла про всиновлення / Фото з її інстаграм-сторіс

Тімур також поділився фото з дитбудинку. Він зізнався, що як тільки у пари є вільний час, вони їдуть до свого сина.



Тімур Мірошниченко в дитбудинку Житомира / Фото з його інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Тімур та Інна Мірошниченко одружилися у 2018 році. Зараз подружжя має двох спільних дітей – 4-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка.

Що відомо про всиновлення дитини Тімуром Мірошниченком: