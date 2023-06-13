Повномасштабна війна змінила життя багатьох українців і тим паче президентської сім'ї. 24 Канал розповість, де та як зараз живуть діти Володимира та Олени Зеленських.

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Як та де живуть діти Зеленських

Президент України днями розповідав, що його 18-річна донька Олександра та 10-річний Кирило залишаються в Україні.

В голові у мене чи в моєї дружини навіть уявлення немає – хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, а наші діти будуть десь на морі за кордоном. Це буде нечесно й несправедливо,

– емоційно розповідав Володимир Зеленський.

Президент пояснював, що хвилюється за дітей, але не вважає правильним вивозити їх за межі країни. Та з питань безпеки Зеленський не розповідає, де саме вони живуть.

Більше про те, як та де зараз живуть відомі зіркові діти, дізнавайтеся у нашому матеріалі.

Де навчаються Олександра та Кирило

Олександра та Кирило Зеленські не ведуть публічне життя. Відомо те, що Олександра навчається в українському вищому навчальному закладі на гуманітарній спеціальності. У липні минулого року донька Зеленського разом з іншими українськими випускниками склала національний мультипредметний тест. Перша леді зізналася, що дівчинка отримала високі бали.

Невідомо, де саме навчається син Зеленських Кирило. Та перша леді розповідала, що хлопчик у зв'язку з війною зацікавився видами зброї та іншими воєнними деталями. Тоді як її донька має власні думки щодо подій в Україні та світі, тож Зеленська має розважливого співрозмовника.