"Ти не можеш два тижні чекати": Ілона Гвоздьова пояснила, чому Макс Барських краще за Лободу

Ілона Гвоздьова розповіла, як ставиться до українських гастролерів, які після 24 лютого відмовилися від кар'єри в Росії. На її думку, у цьому плані Макс Барських кращий за Світлану Лободу, бо зробив вибір одразу.

33-річна Ілона Гвоздьова різко налаштована щодо українських зірок-мовчунів, які не засуджують Росію за війну, й навіть пропонує відправити їх на народний суд. Тоді як тих, хто гастролював, але виступив проти, – пробачає. Однак, наприклад, Макса Барських танцівниця вважає більшим патріотом, ніж Світлану Лободу.

До теми "Знаю, як відмиваються репутації": як солістка Go_A ставиться до таких як Лобода, Барських

За що Ілона Гвоздьова поважає Макса Барських

"З перших днів він дуже чітко проявив свою позицію. До того ж це було дуже сміливо, дуже відкрито. Навіть з Тіматі в них були якісь перепалки, і Потап заступився", – з захватом висловилася Ілона Гвоздьова.

на початку березня в Макса Барських була перепалка з Тіматі . Репер, який давно "топить" за Путіна, назвав співака дірявим і нагадав, "з чиєї ложки він жер усі ці роки". Тоді за колегу заступився Потап, дорікнувши, що той "обирає слабших і ображає".

Цікаво Слава Дьомін зізнався, що писав подрузі Ані Лорак на початку війни: яка була її реакція

Чому Барських кращий, ніж Лобода

Світлані Лободі Ілона Гвоздьова не вірить, бо та пізно схаменулося. На її думку, артистка звинуватила Росію у війні в Україні лише для того, щоб врятувати свою кар'єру.

Вона не моя подружка, я ніколи не знала її близько, але мені здається, що в якусь мить вона зрозуміла, що для того, аби перш за все зберегти свою кар'єру, треба щось робити в бік України. Тому що спочатку вона теж мовчала,

– сказала танцівниця.

"Мені здається, якщо ти чітко розумієш, що у твоїй країні війна, ти не можеш два тижні чекати, а потім тобі осяяння прийшло. Коротко кажучи, не вірю", – підсумувала Гвоздьова.