33-річна Ілона Гвоздьова різко налаштована щодо українських зірок-мовчунів, які не засуджують Росію за війну, й навіть пропонує відправити їх на народний суд. Тоді як тих, хто гастролював, але виступив проти, – пробачає. Однак, наприклад, Макса Барських танцівниця вважає більшим патріотом, ніж Світлану Лободу.

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За що Ілона Гвоздьова поважає Макса Барських

"З перших днів він дуже чітко проявив свою позицію. До того ж це було дуже сміливо, дуже відкрито. Навіть з Тіматі в них були якісь перепалки, і Потап заступився", – з захватом висловилася Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, на початку березня в Макса Барських була перепалка з Тіматі. Репер, який давно "топить" за Путіна, назвав співака дірявим і нагадав, "з чиєї ложки він жер усі ці роки". Тоді за колегу заступився Потап, дорікнувши, що той "обирає слабших і ображає".

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Чому Барських кращий, ніж Лобода

Світлані Лободі Ілона Гвоздьова не вірить, бо та пізно схаменулося. На її думку, артистка звинуватила Росію у війні в Україні лише для того, щоб врятувати свою кар'єру.

Вона не моя подружка, я ніколи не знала її близько, але мені здається, що в якусь мить вона зрозуміла, що для того, аби перш за все зберегти свою кар'єру, треба щось робити в бік України. Тому що спочатку вона теж мовчала,

– сказала танцівниця.

"Мені здається, якщо ти чітко розумієш, що у твоїй країні війна, ти не можеш два тижні чекати, а потім тобі осяяння прийшло. Коротко кажучи, не вірю", – підсумувала Гвоздьова.

До речі, кум Лободи Анатолій Анатоліч навпаки вважає, що вона краще ніж Лорак, MARUV та інші гастролерки, бо, на відміну від інших, засудила Росію за напад на Україну, виїхала звідти, дає благодійні концерти й допомагає фондам.