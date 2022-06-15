33-летняя Илона Гвоздева резко настроена по отношению к украинским звездам-молчунам, которые не осуждают Россию за войну, и даже предлагает отправить их на народный суд. В то время как тех, кто гастролировал, но выступил против, – прощает. Однако, например, Макса Барских танцовщица считает большим патриотом, чем Светлану Лободу.

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За что Илона Гвоздева уважает Макса Барских

"С первых дней он очень четко проявил свою позицию. К тому же это было очень смело, очень открыто. Даже с Тимати у них были какие-то перепалки, и Потап вступился", – с упоением высказалась Илона Гвоздева.

Напомним, в начале марта у Макса Барских была перепалка из Тимати. Рэпер, давно "топящий" за Путина, назвал певца дырявым и напомнил, "с чьей ложки он жрал все эти годы". Тогда за коллегу вступился Потап, упрекнув, что тот "выбирает слабее и оскорбляет".

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Почему Барских лучше, чем Лобода

Светлане Лободе Илона Гвоздева не верит, потому что та поздно опомнилась. По ее мнению, артистка обвинила Россию в войне в Украине только для того, чтобы спасти свою карьеру.

Она не моя подружка, я никогда не знала ее близко, но мне кажется, что в какой-то момент она поняла, что для того, чтобы прежде всего сохранить свою карьеру, нужно что-то делать в сторону Украины. Потому что сначала она тоже молчала,

– сказала танцовщица.

"Мне кажется, если ты четко понимаешь, что в твоей стране война, ты не можешь две недели ждать, а потом тебе озарение пришло. Короче говоря, не верю", – подытожила Гвоздева.

Кстати, кум Лободы Анатолий Анатолич наоборот считает, что она лучше Лорака, MARUV и других гастролеров, потому что, в отличие от других, осудила Россию за нападение на Украину, выехала оттуда, дает благотворительные концерты и помогает фондам.