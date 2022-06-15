Хоч з Ані Лорак (справжнє ім'я – Кароліна Куєк) Дьоміна пов'язувала дружба, але він не збирався виправдовувати її перед українською публікою. Кличучи співачку на інтерв'ю, він попереджав, що буде запитувати й про політику, тому казочки про "дерево любові" не проканають.

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Мабуть, саме тому гастролерка боялася йти до нього на інтерв'ю, а після початку повномасштабної війни взагалі заігнорила.

Як Слава Дьомін "наїхав" на Ані Лорак на початку війни

Коли почалася війна, я бачив, що вона абсолютно ніяк не підтримувала Україну. Оці нейтральні картинки, під якими написано "Миру мир" – це трошечки ху*ня. Коли над твоїми близькими, а її рідні досі живуть в Україні, літають ракети… Я їй написав: "Пора обирати – гроші й кар'єра чи все-таки твоя країна, в якій ти виросла",

– пригадав Слава Дьомін.

Він зізнався, що повідомлення Ані Лорак прочитала, але так і не відповіла. "Після цього я вирішив, що писати немає сенсу. Це марно", – наголосив Дьомін.

Що робити зі зрадниками, як Лорак

Ведучий зауважив, що забрати громадянство в таких як Лорак Україна не може, адже це незаконно. Крім того, на його думку, сюди вони більше не припхаються, бо боятимуться осуду людей.

"Мені здається, що вони навряд чи повернуться сюди, бо будуть боятися осуду людей. Якщо раніше Ані Лорак приїжджала в Київ, і до неї досить нейтрально ставилися перехожі, але зараз… Якщо ми вкотре після закінчення війни почнемо слухати російську попсу й знову будемо ходити в Одесі на це російське г*вно, то ми, напевно, будемо ворогами самі собі. Все залежить лише від нас", – заявив Слава Дьомін.

Якщо ви вважаєте, що Світлана Лобода, Потап і Настя, Ані Лорак – не патріоти, то не слухайте їхні пісні. Не ходіть до них на концерти. І коли вони не отримуватимуть ваші гроші і не бачитимуть повних залів, тоді вони зрозуміють, що їх не сприймають,

– підсумував зірка.

Тут варто нагадати! У серпні 2021 року Ані Лорак дала два сольні концерти в Одесі. У нічному клубі Itaka вона двічі зібрала аншлаг, тож у травні хотіла влаштувати тур Україною. У Харкові, який російські окупанти бомблять вдень і вночі, гастролерка планувала виступити двічі.