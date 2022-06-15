У розмові з 24 каналом фронтвумен гурту Go_A, який підірвав Євробачення-2021 піснею Shum, поділилася думками щодо ексгастролерів – артистів, які після війни на Донбасі й окупації Криму каталися в Росію за рублями. На її думку, зараз такі селебріті не мають права на "амністію".

Читайте також "Вас же спасают": Анна Різатдінова здивувала історією про зомбовану бабусю з Криму

Чи пробачила Катерина Павленко колегам-гастролерам

Зірка вірить, що в переломні моменти люди можуть змінюватися, адже у кризових ситуаціях стається переоцінка цінностей. Однак гастролерам пробачити не готова, бо пізно "розказувати, які вони молодці, які вони патріоти" після того, як зрадили Україну 2014-го.

Я знаю, як працює шоу-бізнес, як швидко відмиваються репутації, які історії вигадують, щоб відволікти увагу від цього усього. Особисто я в це не вірю, а що стосується українського народу, то нехай роблять висновки й слухають своє серце,

– висловилася Катерина Павленко.

Повне інтерв'ю з солісткою Go_A Катериною Павленко читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Чому солістка Go_A не вірить таким як Лобода й Барських

Катерина Павленко не розуміє логіки тих артистів, які виступали в Росії останні 8 років, адже саме вона довела їхню Батьківщину до кризи.

"У нас в Україні з 2014 року ведеться війна. Ця зрада відчувається набагато гостріше, бо саме через війну, саме через те, що Росія напала на Україну, в Україні почалася криза, в Україні стало значно менше можливостей оплачувати цих артистів, заробляти гроші цим артистам. Тому вони просто поїхали виступати до країни, яка стала причиною того, що в Україні все стало набагато гірше", – роз'яснила співачка.

Дуже підло їхати в країну, яка напала на твою країну,

– емоційно додала солістка Go_A.

На її думку, треба спостерігати, що такі як Світлана Лобода, Макс Барських, Іван Дорн та іншу будуть робити далі. Адже поки "російський ринок для них закритий, в Україні концертів немає, а в Європі ці артисти непотрібні". Тож наразі невідомо, як і чим вони зароблятимуть на життя.