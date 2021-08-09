TAYANNA відпочиває в Карпатах: мальовниче фото
Джерело:інстаграм TAYANNA
Співачка TAYANNA відпочиває в Карпатах. Артистка зробила неймовірно атмосферне фото на тлі мальовничих гір і ранкового туману.
TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) декілька днів провела в горах, бо там знімала кліп з Джамалою. Артистки встигли не лише попрацювати, а й трішки відпочили й насолодилися красою української землі.
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TAYANNA в Карпатах
На особистій сторінці в інстаграмі артистка оприлюднила фото, де постала перед камерою на тлі ранкового туману та гір. Тетяна одягнула довгий oversize светр коричневого кольору, який поєднала з зеленими гумовцями.
Волосся вона розпустила і декілька пасм щепила ззаду. На обличчі зробила легкий макіяж. Виконавиця зізналася, що обожнює українські Карпати.
Мою любов до Карпат знають лише Карпати,
– написала співачка під знімком.
TAYANNA в Карпатах / Фото з інстаграму TAYANNA
Зазначимо, не лише TAYANNA цього літа побувала в Карпатах. Знаменитості відправляють туди, щоб відпочити від повсякденної метушні, міста, насолодитися красою і свіжим повітрям.
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