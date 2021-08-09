TAYANNA відпочиває в Карпатах: мальовниче фото

9 серпня 2021 , 20:42
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Джерело:

інстаграм TAYANNA

Співачка TAYANNA відпочиває в Карпатах. Артистка зробила неймовірно атмосферне фото на тлі мальовничих гір і ранкового туману.

TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) декілька днів провела в горах, бо там знімала кліп з Джамалою. Артистки встигли не лише попрацювати, а й трішки відпочили й насолодилися красою української землі. 

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TAYANNA в Карпатах 

На особистій сторінці в інстаграмі артистка оприлюднила фото, де постала перед камерою на тлі ранкового туману та гір. Тетяна одягнула довгий oversize светр коричневого кольору, який поєднала з зеленими гумовцями. 

Волосся вона розпустила і декілька пасм щепила ззаду. На обличчі зробила легкий макіяж. Виконавиця зізналася, що обожнює українські Карпати.

Мою любов до Карпат знають лише Карпати,
– написала співачка під знімком.


TAYANNA в Карпатах / Фото з інстаграму TAYANNA

Зазначимо, не лише TAYANNA цього літа побувала в Карпатах. Знаменитості відправляють туди, щоб відпочити від повсякденної метушні, міста, насолодитися красою і свіжим повітрям. 

 

Автор: Христина Кобак