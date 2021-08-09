TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) декілька днів провела в горах, бо там знімала кліп з Джамалою. Артистки встигли не лише попрацювати, а й трішки відпочили й насолодилися красою української землі.

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TAYANNA в Карпатах

На особистій сторінці в інстаграмі артистка оприлюднила фото, де постала перед камерою на тлі ранкового туману та гір. Тетяна одягнула довгий oversize светр коричневого кольору, який поєднала з зеленими гумовцями.

Волосся вона розпустила і декілька пасм щепила ззаду. На обличчі зробила легкий макіяж. Виконавиця зізналася, що обожнює українські Карпати.

Мою любов до Карпат знають лише Карпати,

– написала співачка під знімком.



TAYANNA в Карпатах / Фото з інстаграму TAYANNA

Зазначимо, не лише TAYANNA цього літа побувала в Карпатах. Знаменитості відправляють туди, щоб відпочити від повсякденної метушні, міста, насолодитися красою і свіжим повітрям.