Дмитро Комаров вже побував у різних куточках світу, але для життя обирає все-таки Україну. Він вирішив побудувати будиночок якомога далі від метушливого Києва – в Карпатах.

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Дмитро Комаров купив землю в Карпатах На особистій сторінці в інстаграмі ведучий повідомив, що придбав ділянку землі серед мальовничих гір. У 2022 році він планує побудувати дачу в селищі Верховина.

"Верховино, зустрічай нового сусіда. Або "обережніше з бажаннями, вони здійснюються". Мене можна привітати. Вчора я поселився у Верховині. Точніше, поки що купив ділянку – 10 соток. Наступного року сподіваюся почати будувати дачу. Чекайте фотозвіт", – написав ведучий у публікації.

Також він оприлюднив декілька фото, які зробив з місцевими жителями. Показав неймовірно красу місцевості, де тепер буватиме частіше. Гори, свіже повітря – цим Дмитро Комаров і його сім'я зможуть насолодитися будь-коли.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч: