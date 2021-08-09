TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) несколько дней провела в горах, там снимала клип с Джамалой. Артистки успели не только поработать, но и немного отдохнули и насладились красотой украинской земли.

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TAYANNA в Карпатах

На личной странице в инстаграмн артистка опубликовала фото, где предстала перед камерой на фоне утреннего тумана и гор. Татьяна надела длинный oversize свитер коричневого цвета, который соединила с зелеными резиновых сапогах.

Волосы она распустила и несколько прядей завила сзади. На лице сделала легкий макияж. Исполнительница призналась, что обожает украинские Карпаты.

Мою любовь к Карпатам знают только Карпаты,

– написала певица в снимком.



TAYANNA в Карпатах / Фото из инстаграма TAYANNA

Отметим, не только TAYANNA этим летом побывала в Карпатах. Знаменитости отправляются туда, чтобы отдохнуть от повседневной суеты, города, насладиться красотой и свежим воздухом.