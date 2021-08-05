Схоже, колаборацію артистки готують до Дня незалежності, тому в кліпі на пісню "Моя Земля" покажуть наймальовничіші куточки України.

Цікаво Джамала вперше заспівала турецькою зі старшою сестрою: проникливе відео

Заради красивих кадрів Джамала і TAYANNA покинули столицю. Зірки приїхали до фортеці Тараканівський форт, що на Рівненщині, а тоді відправились на Львівщину до Підгорецького замку.

Цей кліп варто було вигадати хоча б для того, щоб проїхатись такими місцями, ще раз закохатись в Україну, яку досі не знали,

– гучно анонсувала Джамала.

За словами переможниці Євробачення-2016, у майбутньому кліпі публіка відчує вайб масштабних фестивалів Coachella, Burning man, Sziget.

Образи Джамали й TAYANNA для спільного кліпу

Співачка показала перші образи з кліпу, які для них з TAYANNA створили українські дизайнерки – Лілія Літковська та Христина Бобкова, котра заснувала бренд BOBKOVA.

Джамала приміряла образ, який ідеально пасуватиме для сафарі – широкі пісочні штани, які підперезала поясом зі зміїним принтом, топ кольору хакі на одне плече та панаму оливкового відтінку.

Для появи в іншій локації переможниця Євробачення-2016 обрала нестандартні широкі джинси з високою талією і розрізами на стегнах, білий топ у рубчик, гумові чоботи та численні аксесуари.

Тоді як TAYANNA засвітила всього один look – світлі штани з оригінальною зав'язкою на талії, темно-зелену сорочку з вишивкою, яку одягла на білий бюстгальтер, і солом'яний капелюх.

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Нагадаємо, на публіку чекає ще одна грандіозна прем'єра. Тіна Кароль та гурт KAZKA записали спільну пісню, яку презентували на концерті "Вечір прем'єр". У дуеті вони заспівали про кохання українською.