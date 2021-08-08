Танцівник рідко публікує нові фото з найріднішими, проте інколи все-таки робить винятки. Влад Яма потішив багатотисячну аудиторію фанатів кадрами, які зробили посеред неймовірної краси українських Карпат.

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Сімейна фотосесія Влада Ями

Ймовірно, фотосесія відбулася під час подорожі у Карпати, у якій Влад з коханою і сином були на початку червня. Однак, чи це так хореограф наразі не розповідає.

Влад постав перед камерою в темно-синьому костюмі, білій сорочці та коричневій краватці з принтом. Його дружина Лілія одягнула сукню кольору фуксії, що була короткою спереду, мала довгий шлейф і об'ємні рукави, які оголили плечі. Як завжди, зіркова дружина довершила образ зачіскою та макіяжем. Маленький Леон позував у білій футболці та синій куртці.

Особливої, містичної атмосфери зйомці додав карпатський ліс, який вразив величністю та загадковістю.

Під фото з дружиною Влад зазначив, що це "карпатські пригоди", а у дописі, де поділився світлиною з сином, написав: "Люблю більше за життя".



Влад Яма з дружиною в Карпатах / Фото з інстаграму Лілії Ями



Влад Яма з сином у Карпатах / Фото з інстаграму Влада Ями



Влад Яма з дружиною в Карпатах / Фото з інстаграму Лілії Ями



Влад Яма в Карпатах / Фото з інстаграму Влада Ями



Дружина Влада Ями в Карпатах / Фото з інстаграму Лілії Ями



Влад Яма з дружиною в Карпатах / Фото з інстаграму Лілії Ями