День Івана Хрестителя або як ще по-іншому називають – Івана або Івана Купала усі християни східного обряду святкують в ніч з 6 на 7 липня. У цей день багато століть тому незаміжні дівчата ворожили, пускали вінки на воду, аби знайти свого судженого, та водили хороводи навколо вогнища.

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Дмитро Комаров у Верховині

Аби наповнитись енергією гір та магією свята, журналіст відправився у Карпати. Чоловік зупинився в одній з високогірних баз відпочинку та одягнув для свята традиційний костюм. Відомо, що Верховина є осередком гуцульської культури, тому там Дмитро зміг отримати неймовірні емоції, які передав у своїх кадрах на камеру телефону.



Дмитро Комаров у Верховині на Івана Купала / Фото з інстаграм-сторіз Комарова

Івана Купала. Святкова, магічна, особлива ніч! Передаю вам енергію Карпатських гір! І бажаю любові,

– милозвучно написав Комаров в інстаграмі, показавши, як кружляє з гуцулами навколо багаття.

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Він також залишив кілька відео, де показав святкування Івана Купала на вершинах гір.

Реакція мережі

Фанати бурхливо відреагували на такі незвичайні кадри Комарова, який частіше всього подорожує світом, а не Україною. Серед них була і дружина журналіста – Олександра Кучеренко, яка залишилась у Києві, поки її чоловік був у відрядженні.

"Як же до тебе припливе мій віночок?" – кумедно написала коментар жінка.

Також захопливим коментарем поділився ведучий Андрій Бєдняков.