Зрозуміла у свої 38, – TAYANNA пояснила, чому у неї не складалися стосунки з чоловіками
Джерело:"Люкс ФМ"
Українська співачка TAYANNA поділилась, що раніше жила ілюзіями щодо особистого життя. Тепер вона зрозуміла, які помилки робила у стосунках.
Співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) зізналась, що ще з дитинства уявляла собі кохання як суцільну романтику. Все мало бути, як у мультфільмах – наче приїхав сміливий принц та обрав її собі за дружину на все життя.
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TAYANNA про особисте життя
Та кілька років тому TAYANNA усвідомила свої помилки, які робила в особистому житті.
Згодом я виросла (буквально декілька років тому) і зрозуміла у свої 38, що принців не існує, ніхто тебе не забере, нікуди не викраде, не врятує, не подарує життя мрії, поки ти сама себе всередині не наповниш красою й любов'ю настільки, що до тебе все само буде липнути,
– зізналась співачка.
Тепер TAYANNA не чекає принца-рятівника, а сама може постояти за себе, ухвалювати рішення щодо свого життя.
"Зрозуміла, що жила просто якоюсь ілюзією багато років. Тому зараз для мене кохання – це свідомий вибір двох дорослих людей, які розібралися зі своїми внутрішніми травмами й не граються в "жертву" і "рятівника", а просто кохають та насолоджуються одне одним, бо їм класно разом. А якщо є якісь питання, вони їх просто вирішують".
TAYANNA / Фото з інстаграму TAYANNA
Останні стосунки TAYANNA
- TAYANNA познайомилася з коханим в інстаграмі. Навесні 2021 року вони місяць провели на Балі, а згодом засвітилися у парі на конкурсі "Міс Україна Всесвіт".
- У серпні співачка інтригувала першим спільним фото, а вже у жовтні зізналась про складні стосунки. Вона натякала, що суцільної гармонії немає, бо чоловік не до кінця приймає її сина Даніеля.
- Влітку, коли TAYANNA жила на Балі, вони роз'їхалися. Це сталося у період повномасштабного вторгнення. Коли артистка повернулась у Київ, то постійно плакала, адже там усе нагадувало про колишнього. Та згодом зірка дала собі обіцянку "не вмирати за мужиками".