Співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) зізналась, що ще з дитинства уявляла собі кохання як суцільну романтику. Все мало бути, як у мультфільмах – наче приїхав сміливий принц та обрав її собі за дружину на все життя.

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TAYANNA про особисте життя

Та кілька років тому TAYANNA усвідомила свої помилки, які робила в особистому житті.

Згодом я виросла (буквально декілька років тому) і зрозуміла у свої 38, що принців не існує, ніхто тебе не забере, нікуди не викраде, не врятує, не подарує життя мрії, поки ти сама себе всередині не наповниш красою й любов'ю настільки, що до тебе все само буде липнути,

– зізналась співачка.

Тепер TAYANNA не чекає принца-рятівника, а сама може постояти за себе, ухвалювати рішення щодо свого життя.

"Зрозуміла, що жила просто якоюсь ілюзією багато років. Тому зараз для мене кохання – це свідомий вибір двох дорослих людей, які розібралися зі своїми внутрішніми травмами й не граються в "жертву" і "рятівника", а просто кохають та насолоджуються одне одним, бо їм класно разом. А якщо є якісь питання, вони їх просто вирішують".



TAYANNA / Фото з інстаграму TAYANNA

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