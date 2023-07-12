Певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) призналась, что с детства представляла себе любовь как сплошную романтику. Все должно быть, как в мультфильмах – как приехал смелый принц и выбрал ее себе в жены на всю жизнь.
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TAYANNA о личной жизни
И несколько лет назад TAYANNA осознала свои ошибки, которые совершала в личной жизни.
Впоследствии я выросла (буквально несколько лет назад) и поняла в свои 38, что принцев не существует, никто тебя не заберет, никуда не похитит, не спасет, не подарит жизнь мечте, пока ты сама себя внутри не наполнишь красотой и любовью настолько, что к тебе все же будет липнуть,
– призналась певица.
Теперь TAYANNA не ждет принца-спасателя, а сама может постоять за себя, принимать решение о своей жизни.
"Поняла, что жила просто какой-то иллюзией много лет. Поэтому сейчас для меня любовь – это сознательный выбор двух взрослых людей, которые разобрались со своими внутренними травмами и не играют в "жертву" и "спасителя", а просто любят и наслаждаются друг другом, потому что им классно вместе. А если есть какие-то вопросы, они их просто решают".
TAYANNA / Фото с инстаграма TAYANNA
Последние отношения TAYANNA
- TAYANNA познакомилась с любимым в инстаграме. Весной 2021 года они месяц провели на Бали, а затем засветились в паре на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".
- В августе певица интриговала первым общим фото, а уже в октябре призналась о сложных отношениях. Она намекала, что сплошной гармонии нет, потому что мужчина не до конца принимает ее сына Даниэля.
- Летом, когда TAYANNA жила на Бали, они разъехались. Это произошло в период полномасштабного вторжения. Когда артистка вернулась в Киев, то постоянно плакала, ведь там все напоминало о прежнем. Но потом звезда дала себе обещание "не умирать за мужиками".