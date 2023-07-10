24 Канал підготував добірку літніх композицій, які ви обов'язково захочете додати у свій плейлист.

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TAYANNA та Нікіта Кісельов

Пісня "Два ліхтарі" розповідає історію двох людей, які обпеклись у коханні й намагаються зрозуміти, чи почуття ще живі. Над піснею артисти працювали протягом декількох тижнів. Своїм дуетом в них вийшло передати усі переживання та емоції, які проживають люди через нещасливе кохання.

TAYANNA та Нікіта Кісельов – "Два ліхтарі": дивіться відео онлайн

ENLEO

Пісня "Вальс під вибухи" – це пронизлива метафора. Вальс – один із красивіших танців, символ кохання та краси. Цей трек – крик душі ENLEO. Гуляючи містом під час зйомок, Нікіта наповнювався атмосферою випускних вечорів, згадував, як сам був випускником, як зустрічав схід сонця разом з друзями.

ENLEO – "Вальс під вибухи": дивіться відео онлайн

Мюслі UA

"Захищати" – це символ нашої незламної волі та рішучості. Мюслі UA закликають всіх доєднатися до цієї боротьби й дати відсіч ворогу, показуючи, що ми не зламаємося і не здамося. Тільки разом ми можемо протистояти тим, хто посягає на наш суверенітет, незалежність, цілісність і недоторканність.

Мюслі UA – "Захищати": дивіться відео онлайн

Колін

"Дівчина з ТікТоку" – це не просто пісня про закоханість, але й про швидкі зміни в сучасному світі, де соціальні мережі можуть перевернути все з ніг на голову.

Колін – "Дівчина з ТікТоку": дивіться відео онлайн

STASYA

"OY YA" – це музичний твір, що випромінює силу, впевненість і непохитну волю досягати мети, незалежно від усіх перешкод, що можуть зустрітися на шляху. У цій пісні авторка наполегливо закликає нас не здаватись, боротися та досягати успіху. Навіть у найтемніші часи, коли здається, що все йде не за планом, важливо залишатись вірними собі й не дозволяти згаснути світлу мрії у наших серцях.

STASYA – "OY YA": дивіться відео онлайн

КИЛИММЕН з Kalush Orchestra

Новим треком "Ти моє місце під сонцем" КИЛИММЕН зізнається у тому, що став залежним від дівчини й намагається розібратися у своїх почуттях.

КИЛИММЕН – "Ти моє місце під сонцем": дивіться відео онлайн