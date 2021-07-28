Переможець "Ліги сміху" бере участь у "Танцях з зірками"

Склад учасників нового сезону "Танців з зірками" поповнився ще однією яскравою особистістю. Переможець "Ліги сміху" і капітан команди "Стояновка" Іван Люленов готовий вийти на головний паркет країни.

Гуморист з Молдови, який здобув визнання в Україні, оригінально оголосив про участь в "Танцях з зірками". Іван Люленов написав пісню про проєкт, в якій згадав суддів Влада Яму та Катерину Кухар.

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Переможець "Ліги Сміху" пожартував, що перед першим треба згинати коліна, а друга – "гарно ображає".

Харизматичний капітан команди "Стояновка" зізнався, що ніколи не займався танцями професійно. Однак він не хоче, щоб судді "Танців з зірками" ставилися до нього поблажливо, пише ТСН. Іван Люленов прагне заслужено проходити кожен етап.

Раніше я не танцював професійно. Лише на всіх весіллях і гуляннях у Молдові ми танцюємо наші народні танці, а так – дискотеки й вдома, коли ніхто не бачить,

– з гумором розповів комік.

До слова, він кинув виклик українському актору Костянтину Войтенко, який зіграв головну роль у новому телесеріалі "Ромео та Джульєтта з Черкас".

Учасники нового сезону "Танців з зірками"