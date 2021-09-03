5 вересня відбудеться прем'єра шоу "Танці з зірками". Кожного ефіру до головних ведучих – Юрія Горбунова та Іванни Онуфрійчук – доєднуватиметься ведучий зіркового балкону. Він або вона братимуть коментарі у пари танцівників після виступу.

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Макс Барських став ведучим зіркового балкону

Організатори шоу вже оголосили, хто стане ведучим зіркового балкону найпершого ефіру. Ним буде Макс Барських – український та російський співак.

До того ж артист стане спеціальним гостем першого випуску. Він співатиме на паркеті "Танців з зірками".



Макс Барських / Фото з інстаграму "Танців з зірками"

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