Щотижня на зірковому балконі проєкту учасників підтримують відомі люди. У сьомому прямому ефірі це була Оля Полякова, яка приголомшила ще й зовнішнім виглядом.

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Образ Олі Полякової

Артистка обрала для феєричного вечора відповідну сукню. Оля постала перед камерами в довгій шкіряній сукні чорного кольору без рукавів. Вбрання мало спокусливий виріз на нозі та відверте декольте, що підкреслили всі принади фігури знаменитості. Щоб ще більше закцентувати на ногах, Полякова обрала чорні босоніжки на високих підборах.

Довге біляве волосся знаменитості візажисти вклали у легкі локони та забрала набік. На обличчі їй зробили насичений макіяж з чорними стрілками на повіках і червоною помадою на губах. Довгі блискучі сережки додали аутфіту Олі особливого шарму.



Оля Полякова на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співачки



Оля Полякова на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співачки



Оля Полякова на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співачки

Прихильники "королеви ночі" не оминули увагою її розкішного образу та засипали компліментами в коментарях.