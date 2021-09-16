Глядачі нетерпляче чекають на нові танці від своїх фаворитів. А також цікаво, хто із запрошених знаменитостей з'явиться у прямому ефірі "Танців з зірками".
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Ведуча балкону "Танців з зірками"
Щотижня після виступу учасники відправляються на балконах, де на них чекають зіркові ведучі. Це запрошені знаменитості, які підтримують народних улюбленців під час виставлення оцінок журі.
У 3 випуску кожна пара поспілкується з неперевершеною телеведучою – Машею Єфросиніною. Вона вміє знайти правильні слова, радіти та хвилюватися разом з учасниками.
Маша Єфросиніна – ведуча балкону "Танців з зірками" / Фото з інстаграму шоу
Цікаве про 2 випуск
- 14 зіркових пар на головному паркеті країни показати чуттєві постановки на тему кохання.
- Анастасія Оруджова покинула "Танці з зірками" через важку травму і термінову операцію.
- Іван Люленов вважає себе найгіршим партнером Яни Цибульської, а виліт з проєкту – несправедливим.
- На "Танцях з зірками" ведуча балкону Ірина Білик виступила з двома колишніми – Дмитром Дікусаром і Дмитром Коляденком.