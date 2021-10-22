Останні вісім тижнів Максим Чмерковський провів в Україні, де він справжня знаменитість, як і в США. У перерві між прямими ефірами "Танців з зірками" хореограф дає безліч інтерв'ю та заново відкриває для себе знайомі місця. Так, натхненний рідною Одесою танцівник вирішив показати Батьківщину дружині Петі.
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Він полетів до Лос-Анджелеса й разом з коханою повернувся до Києва. У США подружжя залишило 4-річного сина Шая. Дружина Максима Чмерковського зізналась, що 5-денна розлука з первістком – це справжнє випробування для неї. Однак танцівниця щаслива, що їм випав шанс побути вдвох.
Було неймовірно важко прощатися з сином на 5 днів. Однак я дійсно щаслива, що в нас буде так багато часу для двох. Вже не можу дочекатися, аби побачити суперзірку Макса в роботі на "Танцях з зірками",
– поділилась Пета в інстаграмі.
Зіркова пара опублікувала перші фото з мандрівки до України. Вони позували в аеропорту Лос-Анджелеса в контрастних образах – костюмах чорного і білосніжного кольору.
Максим Чмерковський з дружиною в літаку / Фото з інстаграму Пети
Максим Чмерковський з дружиною в літаку / Фото з інстаграму Пети
Максим Чмерковський з дружиною в аеропорту / Фото з інстаграму судді "Танці з зірками"