Зрители нетерпеливо ждут новых танцев от своих фаворитов. А также интересно, кто из приглашенных знаменитостей появится в прямом эфире "Танцев со звездами".

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Ведущая балкона "Танцев со звездами"

Каждую неделю после выступления участники отправляются на балкон, где их ждут звездные ведущие. Это приглашенные знаменитости, которые поддерживают народных любимцев во время выставления оценок жюри.

В 3 выпуске каждая пара пообщается с непревзойденной телеведущей – Машей Ефросининой. Она умеет найти правильные слова, радоваться и волноваться вместе с участниками.



Маша Ефросинина – ведущая балкона "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма шоу

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