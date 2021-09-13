На диво, зі всіма колишніми 51-річна Ірина Білик зберегла хороші стосунки. Молодший на 15 років танцівник Дмитро Дікусар не став винятком. Так, співачка та учасник п'ятого сезону оновлених "Танців з зірками" вразили глядачів чуттєвим виступом.

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"Танці з зірками" – це проєкт, де народжується кохання. І я не виключення. 14 років тому я втратив голову на паркеті. Іра – це надзвичайно талановита жінка, котру неможливо забути,

– заявив Дікусар перед номером з ексдружиною.

Колишня пара, яка була однією з найобговорюваніших в українському шоу-бізі, заспівала в дуеті. Ірина Білик і Дмитро Дікусар виконали вічний хіт співачки – "Нас нет". За словами танцівника, ця пісня народжена їхнім коханням.

До проникливого виступу експодружжя долучився колишній коханий артистки – Дмитро Коляденко. Він акомпанував їм на фортепіано, а після номеру вручив Ірині Білик величезний букет червоних троянд.

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Нагадаємо, після розлучення Ірини Білик з третім чоловіком – російським продюсером Асланом Ахмадовим, Дмитро Коляденко заявляв, що знову боротися за співачку він не буде. На його думку, після бурхливого роману їм краще дружити.