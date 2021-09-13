Другий прямий ефір "Танців з зірками" виявився дуже напруженим. Згідно з результатами оцінювання суддів та глядацького голосування проєкт назавжди покинули зірка "Ліги сміху" Іван Люленов і танцівниця Яна Цибульська.

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Реакція Івана Люленова на виліт з "Танців з зірками"

Після оголошення результатів Іван був розгубленим і сказав лише: "Дуже дякую всім". Згодом він усвідомив, що сталося. Не приховує, що дуже засмутився.

Дуже засмутився, що вилетів. Це було неочікувано та неприємно. Лише зараз усвідомлюю, що сталося. Вважаю, що несправедливо, незрозуміло чому вилетів,

– прокоментував Іван.

На думку Люленова, є набагато слабші учасники, проте їхніх імен він не назвав. Також Іван зізнався, що йому дуже прикро за партнерку Яну Цибульську. Він вважає себе поганим партнером, адже вперше за всю історію участі Яни в шоу вона вилетіла першою.

Дуже прикро за Яну. Вважаю, що вона найкраща з танцівниць цього сезону. Прикро. Виходить, що найх*йовіший партнер з усіх, хто був у Яни,

– сказав Люленов.

Реакція Івана Люленова на виліт з "Танців з зірками": дивіться відео онлайн. Увага! Присутня ненормативна лексика (18+)

У 3 випуску "Танців з зірками", який відбудеться 19 вересня, на головний паркет країни вийдуть 13 пар. Вони покажуть нові хореографічні постановки, над якими працюватимуть протягом тижня.