Тарабарову виписали з пологового: зірка показала фото, як вперше везе донечку додому

Українська співачка Світлана Тарабарова днями народила доньку. Тепер зірку виписали з пологового будинку. Артистка показала, як з новонародженою донечкою повертається додому.

В Instagram-Stories Тарабарова повідомила про повернення до сім’ї з лікарні. Раніше ми розповідали, що зірка 19 квітня стала мамою втретє.

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Співачка показала шлях додому. На світлині з машини донька Світлани Тарабарової спала поруч з нею у дитячому кріслі.



Світлана Тарабарова вперше везе доньку додому / Фото з її інстаграм-сторіс

Сама зіркова мама ледь стримувала сльози від щастя. "Їду і тихенько плачу від щастя, від усвідомлення, вдячності, хвилювання та гормонів", – поділилася артистка.



Світлана Тарабарова повертається додому / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що разом з чоловіком Олексієм Бондарем співачка Тарабарова виховує чотирирічного сина Івана та дворічну доньку Марію.

Як пройшла вагітність Світлани Тарабарової: головне

Про вагітність Світлана Тарабарова оголосила ще 10 листопада 2022 року. Тоді вона опублікувала фото з тестом з двома смужками й написала: "Життя триває. 3.0".

На першому УЗД зірка добряче понервувала, бо лікарка дещо переплутала. Їй здалося, що в Тарабарової двійня. Усі ці 30 секунд у неї тремтіли руки.

Річ у тому, що навіть батьки з Херсона назвали її безвідповідальною, коли почули про третю вагітність. Мама спочатку дорікала: "Ти не думаєш головою, війна", а потім попросила вибачення, бо "була на нервах" в окупації. Навіть друзі відреагували неоднозначно – якщо попередні два рази раділи й вітали, то цього перепитували: "Ти серйозно?"

Нещодавно Світлану Тарабарову взагалі розкритикували за вагітність, бо декому здалося, що третю дитину вона народжує лише для виїзду чоловіка за кордон.

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