Відома американська акторка Гіларі Свонк поділилась щасливою новиною. Зірка вперше стала мамою – у неї народилась двійня.
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Гіларі Свонк стала мамою двійні
Зірка "Крихітки на мільйон доларів" Гіларі Свонк опублікувала перше фото з первістками. В акторки народились хлопчик та дівчинка. Радісну новинку Гіларі сповістила на Великдень – 9 квітня.
Це було нелегко. Але хлопчик (і дівчинка!) того варті. Щасливого Великодня! Повідомлення з чистого раю,
– поділилась Гіларі Свонк.
Гіларі Свонк стала мамою / Фото з інстаграму Гіларі Свонк
Особисте життя Гіларі Свонк
- Гіларі Свонк – американська акторка, дворазова володарка премії Оскар та "Золотий глобус". Зірка фільмів "Хлопці не плачуть", "Крихітка на мільйон доларів", серіалу "Щоденна Аляска".
- У 2018 році Гіларі Свонк вийшла заміж за підприємця Філіпа Шнайдера. У жовтні минулого року Гіларі сповістила, що вперше стане мамою. Вона зізналась, що батьківство було її великою мрією.
- До цього знаменитість мала стосунки з тенісистом Рубеном Торресом. Пара була заручена, але до весілля їхні взаємини не протрималися.