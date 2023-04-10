Відома американська акторка Гіларі Свонк поділилась щасливою новиною. Зірка вперше стала мамою – у неї народилась двійня.

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Гіларі Свонк стала мамою двійні

Зірка "Крихітки на мільйон доларів" Гіларі Свонк опублікувала перше фото з первістками. В акторки народились хлопчик та дівчинка. Радісну новинку Гіларі сповістила на Великдень – 9 квітня.

Це було нелегко. Але хлопчик (і дівчинка!) того варті. Щасливого Великодня! Повідомлення з чистого раю,

– поділилась Гіларі Свонк.



Гіларі Свонк стала мамою / Фото з інстаграму Гіларі Свонк

Особисте життя Гіларі Свонк